新聞背後：齊普拉斯改革失敗　終被選民拋棄

希臘10年前爆發債務危機，現任總理齊普拉斯領導的激進左翼聯盟打着反緊縮政策旗號，民粹形象深得民眾支持，最終在2015年勝出國會大選，成為最年輕的希臘總理。然而，齊普拉斯沒有兌現競選承諾，繼續以緊縮政策換取巨額援助，民意隨即反彈；加上失業率高企等社會問題，結果該政黨在國會選舉大敗。



齊普拉斯政府最初揚言廢除與債權國的協議，然而在歐盟、退出歐元區的威脅下，他當選後數月態度軟化，與國際債權人達成890億歐元的第三輪紓困措施，意味希臘要繼續執行緊縮政策；而75%市民認為紓困措施損害國家。



雖然希臘經濟逐漸走出低谷，但國家的整體失業率為18%，屬歐元區國家最高；25歲以下年輕人失業率甚為嚴重，達到40%，令大批年輕選民轉而支持新民主黨。另外，希臘在年初通過協議，將鄰國馬其頓國名改為「北馬其頓共和國」，以化解兩國的外交紛爭，亦引起社會強烈不滿。



分析指出，齊普拉斯當年以新臉孔、改革的姿態勝選，然而他向民眾給予太多承諾，但統統都沒法兌現，最終引起國內嚴重分歧、失業率持續高企，導致眾多選民離他而去，也令在野新民主黨在最近3年抓緊機會，吸納大量國民支持。