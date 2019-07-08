母誕唐氏嬰控醫護未作檢查　「如早知會墮胎」

英國一名33歲母親，就醫護人員產前未能發現其兒子患唐氏綜合症，而控告英國國家衞生事務局（NHS），索償20萬鎊（195萬港元）。該女子表示，如果產前得知懷有唐氏症胎兒，就會墮胎。NHS反指是她拒絕作有關檢查。



原告莫特爾表示，在2014年發現懷孕時，已要求作唐氏綜合症檢查，惟醫生最後都沒有做。到了分娩後，她才知新生兒子患有該病，大受打擊。兒子亞歷山大現時4歲，莫特爾在倫敦高等法院作供時表示，雖然她現在全心照顧兒子，但如果早知道這情況，她會在產前墮胎。莫特爾要求NHS為她因照顧有病兒子所增加的開支，以及影響其工作能力而賠償。



NHS律師則指，醫護向莫特爾提議過唐氏綜合症產前篩查，但她拒絕，並有醫護手寫文件作證，又指她在覆診期間多次改變主意。律師又指，由於篩查帶來50分1的流產機率，孕婦拒絕檢查屬常見，而莫特爾當時屬風險較低的年輕孕婦。莫特爾在社交網反駁指自己一直很堅定要作檢查，從未改變主意。



法律文件把事件歸類為「錯誤生育」，NHS在2012年至2017年期間，就類似案件賠償7千萬鎊（約6.8億港元），當中逾半金額涉及賠償殘疾孩子的家長。