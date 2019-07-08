測試日本祖先來自台灣理論　團隊划原始獨木舟渡海

早前有研究推論，日本人的祖先可能是來自台灣。日本學者為了論證該說法，與台灣團隊合作，試圖不靠現代技術試驗航海，重現約3萬年前智人首次渡海抵岸的情景。團隊的5名成員登上仿古獨木舟，周日（7日）在台東下水起航，全程僅靠星辰風向，目標是在3日內划抵沖繩。



為驗證研究及找出史前人從台灣經海上遷徙到沖繩的可能路線，日本國立科學博物館的人類史研究組組長海部陽介提出再現遠古航線的計劃。獨木舟長7.5米、寬70厘米，5名男女船員輪流休息、划船，由台東長濱鄉烏石鼻港出發，航向沖繩與那國島，預計於周二（9日）凌晨或之前抵達。是次航行不使用指南針、時鐘及手機等現代技術，僅在出發前確認氣象數據，以保安全。



研究發現，許多在沖繩出土的史前舊石器時代石器，與台灣出土的史前石器相同，故推測日本人祖先，約由3萬年前從台灣順著黑潮來到沖繩，再逐漸擴散到全日本各地。不過，當時大陸相連的台灣與沖繩之間的海峽很寬，黑潮流速湍急，渡海難度甚高。團隊自2016年三度以草船和竹筏試驗航海，期間更與台灣的國立史前博物館合作，但均以失敗告終。據稱此次是最後一次嘗試。