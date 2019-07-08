紀念「歌唱革命」　10萬人齊唱愛國歌

波羅的海國家愛沙尼亞周日（7日）有近10萬民眾，齊集首都塔林一個露天劇場，出席當地有150年歷史的傳統音樂節閉幕音樂會，並紀念間接令愛沙尼亞於1991年脫離前蘇聯高壓統治獨立的「歌唱革命」。



該個起源於1869年的傳統音樂節，每5年舉行一次，今年已是第27屆。音樂節上周四（4日）至本周日（7日）舉行，活動包括巡遊、小型音樂會及於周日舉行的大型閉幕音樂會。閉幕音樂會有千多個合唱團、700個舞蹈團合共逾3.5萬名表演者參與，他們穿上傳統愛沙尼亞服裝，在音樂會壓軸時與約9萬名觀眾，齊齊合唱表達愛國情懷的本屆主題曲，場面震撼又感人。



這個音樂節除有悠久傳統外，尚有一層歷史意義。上世紀80年代，愛沙尼亞、拉脫維亞及立陶宛三個波羅的海國家的民眾，以歌聲激勵人心對抗當年蘇聯高壓政權，又曾集合200萬人在三國手牽手，組成一條長達600公里的人鏈表達訴求。1991年蘇軍揮兵進入三國鎮壓不果，最後三國終得以脫離蘇聯獨立。而這個於上述三國均有的傳統音樂節，更於2003年被聯合國教科文組織列入人類非物質文化遺產。