IAEA確認伊朗提升鈾濃度　彭斯：永不容伊朗擁核武

伊朗周一（8日）宣布將提煉的濃縮鈾濃度提高至4.5%，超過核協議3.67%的上限，而國際原子能機構（IAEA）同日亦確認，伊朗已將濃縮鈾濃度提升至超過3.67%。



對於伊朗提升濃縮鈾濃度，美國副總統彭斯周一在一場演說中表明，美國不會停止向伊朗施加最大壓力，永不會容許伊朗擁有核武，同時警告伊朗不要誤以為美國克制是沒決心，軍方已準備好捍衞美國利益及國民。而在彭斯預備的演辭中，原本有「美方不想與伊朗開戰，願意與其磋商核問題，但美方不會退讓」等內容，但在正式演說時刪去。



美國總統特朗普日前就伊朗一事，警告該國「最好小心」；而國務卿蓬佩奧亦表示，伊朗會進一步被孤立及制裁，呼籲各國應重新遵守長久以來的政策，而伊朗一旦擁有核武，將對全球帶來危險。歐盟隨後亦表示，對於伊朗計劃的行動感到「極度擔憂」，並呼籲伊朗懸崖勒馬。



另外，特朗普與法國總統馬克龍周一就伊朗核問題磋商。白宮隨後發聲明指，2人就不讓伊朗獲得核武器，以及終止伊朗使中東局勢動盪的行為作商討。