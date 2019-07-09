文翠珊遺憾機密電報洩漏　特朗普：不再與英駐美大使打交道

英媒日前聲稱取得英國政府內部洩漏的機密電報，揭露英國駐美國大使達羅赫曾經批評美國總統特朗普「無能、不稱職」。特朗普反批達羅赫，指對方未有好好服務英國，更指美方不會再與達羅赫打交道。英國首相文翠珊發言人周一（8日）稱已經聯絡華府，並就洩漏文件一事感到遺憾，認為有關洩漏是不能接受。



特朗普周日（7日）回應記者提問時稱，他未有看到有關評語：「但你知道的，我們與數個國家有點裏裏外外的情況。我可以告訴你，英國和駐美大使未有好好服務國家。我們不是那個男人的粉絲，而他沒有好好服務英國，所以我可以理解。」他亦稱自己可以說有關達羅赫的事，但不會費心。



特朗普周一更在社交網站發文，批評文翠珊及其代表在處理脫歐搞得一塌糊塗，又表示：「我不認識那個大使（達羅赫），但他在美國不受歡迎也不獲尊重，我們再不會與他打交道。」其後，英國政府發言人重申，文翠珊仍然全面支持達羅赫，那些選擇性地洩露的電報內容，並不反映英美兩國關係的親密。



正在訪美的國際貿易大臣霍理林批評，洩漏有關內容的做法不專業、不道德也不愛國；他表示會向特朗普女兒、白宮高級顧問伊萬卡就此事道歉：「我會為我們的文職部門或政治階層分子未有符合英美對其行為的期望道歉。」他稱這種洩漏可以令兩國關係受損，並影響英國更大的安全利益；稱若找出來源，會作全面的內部紀律處分。



英國外相侯俊偉早前表示，相關電報只是達羅克的個人觀點，與英國政府無關，又說英國仍然認為特朗普團隊於國際舞台上是英國的朋友，並且擁有高效率。



駐英國記者章怡報道