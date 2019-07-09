老鎮機智活化小學校舍　昭和懷舊風吸引遊客打卡

日本三重縣員辨市的一個老鎮，在昭和時代曾風光一時，惟繁華景象在平成年間已不復再。直到令和時代，當地居民使出奇招應對，針對時下年輕人愛復古、愛打卡的特質，活化區內的老舊小學建築。荒廢的校舍在翻新後仍保有昭和時代感，成功吸引大量20至30歲的女遊客打卡，以「IG曬美圖之城」之名為小鎮增添活力。



三重縣員辨市北勢町的阿下喜地區，古時曾是商業重鎮、早年亦是旅店雲集的「宿場町」，但至70年代已日漸沒落。但在鎮方活化下，當地成功蛻變成能感受昭和風情建築林立的懷舊勝地。其中舊阿下喜小學校舍為日本有形文化財產之一，改裝後名為「桐林館」供人參觀。



桐林館活用了建於1937年的舊校舍，藍色瓦房、屋頂小塔等具昭和原貌在修復後仍獲保存。愛知縣的27歲女子川村瑞葉與另外5名喜愛Instagram打卡的朋友一同前來，坐在教室的孩童座椅上，看着黑板懷念過去。川村感慨稱︰「感受到懷舊的風情，氣氛很棒。」



為了營造出在舊教室吃學校膳食的氣氛，校舍的前職員室已改裝成咖啡店，餐點均用充滿懷舊感的鋁餐盤盛載。日媒周日（7日）報道指，不少人遠道從名古屋等地而來，其中20至30多歲女性就佔了一半。