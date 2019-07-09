國際特赦組織調查掃毒戰　指被殺者多為貧民　

國際特赦組織周一（8日）召開記者會，公布其菲律賓掃毒戰調查報告。報告指，在掃毒戰中被警方殺害的多為貧民。組織要求菲律賓總統杜特爾特停止警方主導的掃毒戰，並以其他可保障公眾健康及權益的毒品管制措施替代。



該報告以「他們只是在殺戮」（THEY JUST KILL）為題，訪問「法外處決」目擊者、受害者家屬、地方官員等58人。在20宗案例中，18宗發生於警方執法期，另外2宗的受害者被不知名武裝分子殺害，總共造成27人死亡。根據菲律賓國家警察總署資料，從2016年7月至今年5月，至少6600名涉毒嫌犯被殺，即平均一天就有6人遇害。



有受訪民眾指，深夜出門時，警察可能會搜查國民的口袋並趁機把毒品栽贓給他們，最終把他們殺害。而在掃毒戰中被殺的人，多居於貧民區及邊緣社區。有婦女指，他丈夫生前必須經常超時工作來維生，卻被警察指控為大毒販並被處決。另上月警方拘捕一名疑犯時，流彈傷及疑犯的3歲女兒，最後令她死亡，令社會關注警方的執法問題。



民調機構「社會氣象站」的調查顯示，約有5100萬名菲律賓人都害怕自己成為掃毒戰的受害者。國際特赦組織呼籲聯合國人權理事會對掃毒戰中侵犯人權的行為展開調查，並希望聯合國人權專家持續監察菲律賓法外處決和違反國際法的情況。