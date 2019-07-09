梅鐸旗下報章涉竊聽名人　新聞集團和解道歉兼賠償

新聞集團主席梅鐸旗下報章涉於2000年代入侵約90位名人的電話，包括英國歌手艾頓莊、樂隊披頭四成員保羅麥卡尼的前妻希芙繆絲（Heather Mills）等。受害人其後入稟英國法庭，控告新聞集團侵犯私隱。希芙繆絲周一（8日）發聲明指，已與新聞集團達成和解協議，集團須向她道歉及賠償，但沒有透露金額，僅形容是「英國訴訟史上最多的傳媒誹謗賠償」。



案情指，希芙繆絲當年與保羅麥卡尼離婚，梅鐸旗下《世界新聞報》（News of the World）的記者涉入侵其電話偷資料，並於報章刊登報道。受官非影響，梅鐸於2011年結束營運該報。據報梅鐸旗下另一份英國報章《太陽報》亦涉事，但希芙繆絲早年已撤銷訴訟。希芙繆絲是90名與新聞集團達和解協議的其中一人，理據基於入侵電話的責任局限於記者，集團不承認截聽留言信箱及其他非法收料行為。



希芙繆絲表示，她及其妹電話有怪異情況，有時記者及攝記會於「意料之外」的地方出現，《世界新聞報》亦會有關於她卻沒有引述消息來源的報道，令她懷疑有親友向報章爆料，出賣她們。希芙繆絲形容事件令她一度對親友產生不信任及懷疑，嚴重影響私生活及其家人。



希芙繆絲稱，官司持續多年，她本已免疫，但渴望得到公義。她沒有透露更多賠償詳情，只稱是針對1999至2010年的入侵行為。新聞集團的代表西爾弗斯通（Ben Silverstone）表示，公司已對希芙繆絲及其妹真誠致歉，新聞集團同意不應再有入侵行為，亦無權以此方式侵擾她們的私生活。