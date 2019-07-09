澳媒：警方曾要求澳航　交出ABC記者旅程紀錄

澳洲聯邦警察上月初以涉嫌違規發表機密資訊為由，突擊搜查澳洲廣播公司（ABC）位於悉尼的總部，引起外界對新聞自由的憂慮。當地媒體周一（8日）披露，澳洲聯邦警察曾要求澳洲航空公司，交出ABC一名涉事記者的私人旅程紀錄。



澳洲聯邦警察被指曾要求澳航，交出ABC資深記者奧克斯（Daniel Oakes）的私人旅程紀錄。ABC前年曾引用政府內部文件，披露澳洲特種部隊在阿富汗殺害無辜市民等不法行為，奧克斯是揭發「阿富汗文件」（The Afghan Files）事件的兩名ABC記者之一。



當地媒體取得澳洲聯邦警察今年4月1日的一份文件，題為「關於奧克斯事件的聲明」。這顯示警方除了追查國防洩密者，亦已對涉事記者立案，與當局稱目前未調查記者的言論相違背。聲明中一名澳航律政人員寫道，她在3月15日收到澳洲聯邦警察要求提供奧克斯機票資訊的電郵，三天後她登入內部預訂系統，搜尋2016年6月和9月兩個相關航班的資料，截圖並打印出來，準備出庭作供。



澳洲聯邦警察周一拒絕回應評論查航班一事，只稱調查仍在進行中。澳航發言人則稱，公司只提供涉及刑事調查的乘客資料，亦不知乘客的職業。事件引起當地傳媒界的不安和批評，當地記者工會形容「傳媒界正在受襲」，恐警方針對記者的同類行為會恒常化，促請政府採取行動保障知情權。工黨亦要求司法部長波特解釋事件。