涉性侵2男童　加國人道主義工作者判囚9年

曾任職聯合國旗下多個機構的加拿大人道主義工作者，去年4月在尼泊爾涉嫌性侵兒童被捕，至今扣留逾1年。他日前被尼泊爾法院判入獄9年。



60歲的達格利什（Peter Dalglish）曾在世界衞生組織（WHO）及聯合國兒童基金會（UNICEF）擔任要職，於2015年成為聯合國在阿富汗首都喀布爾的「國家代表」。他被指在尼泊爾一條小村落，性侵兩名分別12及14歲的男童。他雖然聲稱無辜，但今年6月被判罪成。



法院日前除判他監禁，亦需向受害兒童的家庭作小額賠償。達格利什的代表律師拒絕評論，未知他會否上訴。尼泊爾有大量非政府組織運作，但卻不受監管；有指今次判刑只是對解決當地性侵兒童問題邁出了一小步。資深國際救援工作者漢德拉漢（Lori Handrahan）認為，這次判刑是對在人道主義援助社區響警號，呼籲要處理工作地方的性侵兒童問題。



警方早前曾指，達格利什在尼泊爾性侵兒童可能長達15年，指調查亦顯示他的目標為來自貧窮家庭的兒童，以提供教育及工作機會為由，把他們帶離父母，送往外國。警方又補充，達格利什相信以其地位及影響力，可令受害人保持沉默。達格利什的人脈甚廣，透過人道工作，結識加拿大總理杜魯多及英國安妮公主等權貴。

