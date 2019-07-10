加強對伊朗施壓　美列2名真主黨黎巴嫩議員入黑名單

美國財政部周二（9日）將黎巴嫩議會的兩名真主黨成員列入制裁黑名單，真主黨與伊朗有盟友關係，而是華盛頓是首次針對該組織的民選議員，有輿論認為此舉是美方對伊朗加強施壓。



負責恐怖主義和金融情報的美國財政部次長曼德爾克（Sigal Mandelker）表示，「真主黨在利用潛伏於黎巴嫩議會裏的人員操弄制度，支持該恐怖組織的財政和安全利益，並藉此助長伊朗的惡意活動」。



被列入黑名單的兩名議員包括雪莉（Amin Sherri）和拉德（Hasan Raad）；此外，與真主黨秘書長納斯魯拉（Hassan Nasrallah）有密切關係、負責該組織安全工作的高層薩法（Wafiq Safa）亦同樣被列黑名單。財政部表示，薩法維持組織與金主的聯繫，並安排走私武器和毒品。



這是財政部首次將真主黨的議員列入黑名單，美國的個人和在美國有支部的企業（包括主要國際銀行），皆不許與被列入黑名單者有業務往來。連同今次，美國財政部自2017年以來已將50個隸屬真主黨的個人及實體列入黑名單。