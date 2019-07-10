黨魁戰辯論首次對壘　侯俊偉進逼　約翰遜避重就輕

英國保守黨黨魁兼首相爭奪戰打得熾熱，兩名候選人外相侯俊偉和前外相約翰遜，周二（9日）晚出席英國獨立電視台在曼徹斯特舉辦的現場辯論節目，首次就競選作面對面的答辯。期間二人針鋒相對，侯俊偉就脫歐問題、駐美大使言論爭議、減稅政綱等，毫無保留地進逼，約翰遜則避重就輕回應。



辯論於周二晚上8時舉行，長一小時，二人面對來自公眾及現場200名觀眾，包括保守黨內支持脫歐及其他事務的活躍分子提出的質詢。侯俊偉質疑約翰遜在脫歐問題上「宣揚樂觀」，但卻沒有真正的脫歐計劃，強調自己才是團結英國的最好人選。他警告，嘗試違反國會意願、硬推沒協議脫歐恐引發「內戰」。



侯俊偉指約翰遜沒法保證可在10月31日帶領英國脫離歐盟，又追問約翰遜如不能在限期前脫歐，「你會下台嗎？會還是不會？」約翰遜則避開正面回應，稱：「這並非不做則死吧？重要的是我接掌唐寧街10號。」



侯俊偉另批評約翰遜拒絕回應，會否讓抨擊特朗普無能的英國駐美大使達羅赫（Kim Darroch）繼續留任；亦批評其針對高收入人士的減稅政綱。約翰遜反擊稱，他是唯一一位候選人有望協助英國奪回其「魔咒」，批評侯俊偉並非真的想帶領英國脫歐。



約翰遜是這次競選中的大熱門，在黨內候選人最後一輪篩選投票中，獲得保守黨內超過50%國會下議院議員的支持。不過侯俊偉近日贏得保守黨內兩大重量級元老的背書，前首相馬卓安及前黨魁夏偉林均表明支持他。保守黨18萬名黨員的郵寄投票於上周六（6日）已經開始，預期本月22日會有結果。



在英國脫歐問題上，約翰遜與侯俊偉都表示會致力在達成協議下，於今年10月31日限期前脫歐，但也同時表示準備沒有協議之下離開歐盟。二人在過去兩個星期的競選活動中，公布了他們增加公共服務開支及減稅的承諾，但這些預開的支票均被財相夏文達及財務專家批評。