使用華為設備　摩納哥全境用5G成歐洲首例

中美貿易糾紛未解之際，中國科技巨企華為在華府封殺下，轉為拉攏其他合作夥伴。至周二（9日），摩納哥成為歐洲首個全境啟用5G行動通訊網絡的國家，提供技術的正是被美國視為國安威脅的華為。除歐洲外，華為亦將主導巴西的5G技術發展，開拓南美市場。



隨着全球邁向5G世代，歐洲各國在如何處理華為問題上，意見分歧。摩納哥電訊（Monaco Telecom）則在去年與華為簽署合作協議，以成歐洲首個全境覆蓋5G網絡的國家。華為副董事長郭平形容，摩納哥的業務對華為而言是重大契機，「允許我們在數個領域打開一扇窗，特別是在結合5G開發與智慧型國家方面」，又指摩納哥「可作為其他營運商及國家的榜樣」。



華為科技總監德列森（Nicolas Driesen）則表示，在巴西全數的4個大型電訊商進行5G技術測試取得成功，有助該國改善基建設備。不過德列森指，即使在華為的推動下，巴西仍未能追上其他拉美國家的科技水平。



另外，彭博社周二引述消息報道，華為計劃從中國多家銀行獲取15億美元（約117億港元）的融資。這次將為華為自從遭美國政府頒布禁令後，首次進行大規模債務融資，亦是首次未有借助任何外資銀行資金。分析指，美國禁令增添不確定性，或令不少外資銀行放棄向華為提供新融資；但華為仍能從中國的銀行獲取融資。