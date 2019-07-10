文在寅斥日半導體材料出口限制　無故與對朝制裁掛鈎

日本因二戰勞工賠償爭議，上周四（4日）起開始限制向南韓出口半導體材料。南韓總統文在寅周三（10日）批評有日本官員暗示南韓未有切實執行對朝制裁，同時警告日韓今次的貿易糾紛可能持續很久，又呼籲日本政府不要繼續走絕路。



文在寅周三在青瓦台與南韓30間大企業集團總裁，討論日本出口管制應對措施。他指摘，日本政府出於政治目的限制出口半導體材料，對南韓經濟造成嚴重影響，日方更企圖將沒有關係的對朝制裁混為一談，對兩國友好與安全合作關係並無益處。



文在寅表示，青瓦台嚴正要求日方撤銷管制，並致力於制定應對方案；強調政府將盡最大努力通過外交方式解決問題，希望日本政府響應。他又稱，不排除事態可能持續一段長時間，故需作好準備應對各種可能情況。



對於短期對策，南韓政府將積極支持企業增加進口來源，擴大國內生產，盡量簡化行政程序，並爭取將研發相關預算加入今次補充預算案，以減少韓企損失。文在寅亦要求大力提高主要產業核心技術、零部件、材料和裝備國產化的比率，以減低對外的依賴。