惠而浦回收有問題乾衣機　認為有安全隱患

英國產品安全及標準辦公室周三（10日）宣布，家庭電器製造商惠而浦將惠發出通知，回收未有修復安全問題、更容易引起火警的滾筒式乾衣機，涉及的乾衣機達到80萬部。



英國當局是在上月通知惠而浦，表示該公司需要回收有安全隱患的乾衣機，並獲得惠而浦同意公開這次回收事宜。國民如果擁有這類未改良的有問題乾衣機，將獲得更換一部新機，送貨、安裝和搬走舊機均免費。惠而浦也會向監管當局適時提交進展報告。



惠而浦高層是在上周向議員透露，全國各家庭內有安全隱患的惠而浦乾衣機或許比預期更多，受影響乾衣機可能達80萬部。商務、能源和產業策略大臣政務次官托爾赫斯特（Kelly Tolhurst）說：「英國有世界上一些最嚴格的保護消費者條例，我們的介入顯示我們會作出一切所需措施保護示威者安全。我希望向消費者保證，我們會盡一切辦法令擁有未改良乾衣機的國民知道有關消息並更換有問題機款。」



惠而浦表示近年有54宗火警由有問題乾衣機引發，當中有170萬部乾衣機已被改良，包括有安全隱患的其中3個型號。其中一名乾衣機火警受害人向議員表示，惠而浦曾要求她簽署保密協議。惠而浦則辯稱報密協議是和解協議的一部分。





