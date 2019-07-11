平均每3天有1女性　死在伴侶或前度手上

法國政府周三（10日）發表的數據顯示，去年全國共有121名女子被他們的伴侶或前伴侶殺死，平均每3天就有一名女性死在至愛或前度手上。



法國當局數天前剛揚言會在9月開始對家庭暴力情況進行全面諮詢，希望杜絕因性別而起的謀殺案和針對女性的暴力事件。雖然有關數據比起去年有130名女子死於家暴為低，但就和2016年差不多。



在這121宗個案中，26名女子被謀殺、85人被誤殺，還有10人在被男性襲擊後因受傷太重而死亡。而在今年到現在為止，則共有76名女子被丈夫或伴侶殺死。政府數據也顯示，每年有21萬9千名年齡在18歲和75歲之間的女子被現任或前任伴侶作出暴力行為，包括性暴力，75%受害人表示這些情況定期發生，8成受害人被心理和言語侵犯困擾。官方數據也顯示，去年有28名男性在家暴事件中死亡，其中15名死者生前曾對伴侶「行使暴力」。



當地有維護女性權益組織呼籲政府不要等到9月，應該立刻進行調查。該組織的聲明指：「總統先生，暴力事件不會『放假』，女性都獲在危險的陰影下。」