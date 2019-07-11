國際原子能召開會議　美指摘伊朗核敲詐國際社會

伊朗上周宣布將提煉的濃縮鈾濃度提高至超出核協議上限後，國際原子能機構（IAEA）應美國要求，周三（10日）在奧地利維也納召開緊急會議。美方代表批評伊朗的行為是「核敲詐」；伊朗代表形容美國的制裁行為如同「虐待」，目前的僵局是華府的「違法行為」所做成。



伊朗曾表示只要核協議簽署國不配合美國的制裁行為，就會願意遵守核協議。美國駐聯合國維也納辦事處代表沃爾科特（Jackie Wolcott）在會上表示：「伊朗這樣做無疑是敲詐勒索國際社會。」



伊朗代表阿巴迪（Gharib Abadi）反駁指：「美國透過制裁向一些國家施加經濟恐怖主義，其非法及單方面制裁作為脅迫主權國家和私人實體的虐待手段應該要結束。」



俄羅斯代表烏里揚諾夫（Mikhail Ulyanov）會後在社交網貼文，表示美國在這個問題上被孤立，又形容是次會議由美國召開是很奇怪。華府官員又強調，俄方的評論不反映核協議簽署國的大多數意見，美方在會前曾經與英、德、法商討議題。3國會後發表聯合聲明，表示將會合作努力協助伊朗遵守核協議。



其後美國總統特朗普當天在Twitter表示，伊朗秘密違反核協議已有一段長時間，他又指這個可怕協議由奧巴馬政府簽訂，更稱很快會加強對伊朗的制裁。