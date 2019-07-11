美軍首確認朝火星15洲際導彈　射程覆蓋全美

美朝同意恢復無核化談判之際，駐韓美軍近日首次公開官方評估報告，確認北韓前年試射的火星15型洲際彈道導彈，射程可覆蓋美國本土全境。北韓則批評南韓引入美製F-35A隱形戰機，聲言將研發及試射特殊兵器，令這款「殺人武器裝備」化為焦土。



駐韓美軍、聯合國軍司令部、南韓美國聯合司令部公布2019年度的《戰略文摘》，當中提及火星15的射程為12874公里，有能力攻擊美國本土任何一處。北韓亦擁有另外兩款洲際彈道導彈，分別是射程5500公里的火星13，以及射程10058公里的火星14，後者可攻擊大部分美國本土範圍。北韓前年7月4日首次成功試射火星14，同年11月29日成功試射火星15，平壤當時宣稱導彈可覆蓋美國全境。



報告警告，雖然北韓去年減少挑釁行為，但仍然是美韓同盟面對的基本挑戰；即使北韓領袖金正恩下令拆除豐溪里核試場的坑道、導彈試驗場，惟尚有許多工作未完成，以達致半島「完全、可驗證」無核化的最終目標。



另一邊廂，北韓外務省美國研究所政策研究室室長周四（11日）批評，南韓本月中再從美國引入兩架F-35A，正面挑戰南北韓板門店宣言軍事領域協議書，令半島局勢邁向軍事緊張邊緣。朝方呼籲南韓擺脫依附外來勢力，否則南北韓關係前景就毫無期望。



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