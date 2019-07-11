美擬將日本列為聯合國軍出兵國　韓強烈反彈

日本與南韓因二戰強徵勞工問題交惡，兩國的衝突有升級迹象。韓媒周四（11日）報道，成立於韓戰期間、由美國主導的聯合國軍司令部（UNC）擬將日本列為出兵國，意味日方可於發生緊急情況時向朝鮮半島出兵。南韓指日本並非韓戰參戰國，反對被列為出兵國。



韓聯社引述消息指，美國正積極尋求讓UNC在朝鮮半島發揮更大作用，希望讓UNC 7個後方基地所在的日本，成為出兵國。駐韓美軍周四發表《駐韓美軍2019戰略概要》，首次寫入「發生危急情況時，司令部將在提供兵力支持方面與日本開展合作」的內容。美方認為半島發生緊急情況時，南韓以外的其他出兵國將在日本集結軍力，因此日本也應加入。



報道指一旦UNC與日本達成協議，將為日本自衞隊進入朝鮮半島提供根據，引起反日情緒高漲的南韓民眾抵觸，周邊國家中國、俄羅斯及北韓也會提出抗議。分析指，美國總統特朗普不斷要求美軍所駐守的國家增加負擔防衞經費，把日本列為聯合國軍出兵國，分擔美軍的角色及作用。



南韓國防部副發言人盧在千回應指，有關國家若要作為聯合國軍出兵國，必須與南韓國防部協商，韓方從未與美國討論或考慮讓日本加入出兵國。盧在千亦指韓方反對讓德國加入UNC，強調參與UNC的國家需根據韓方邀請，為支持韓方行使自衞權而派兵，派兵須獲韓方同意。



南韓外長康京和周三（10日）與美國國務卿蓬佩奧通電話，康京和指日本的貿易限制措施不僅損害韓企利益，而且擾亂全球供應鏈，也給美國企業乃至世界貿易秩序造成負面影響，不利於日韓兩國友好合作關係和美日韓三國合作。韓方希望日方撤銷限貿措施以免事態惡化，並通過對話等外交途徑解決問題，蓬佩奧承諾促進兩國對話。南韓產業通商資源部證實，日韓官員周五（12日）將在東京開會，討論日本限制對南韓出口半導體問題。



對於日媒指有韓企過去向北韓非法出口戰略物資，南韓國會議員河泰慶反駁日方指控不實，他引用未經證實的數據，指一艘北韓船隻1996年在日本大阪港企圖偷運50公斤氟化鈉，同年一艘停泊在神戶港的北韓船上藏有50公斤氫氟酸。河泰慶又稱，北韓分別於2002、2008年從日本非法入口冷凍乾燥器及油罐車。



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