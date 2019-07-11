美籍女科學家遭謀殺割耳　離奇陳屍希臘納粹碉堡

美國加州一名女生物學家早前赴希臘克里特島出席會議後失蹤，當局展開大規模搜索。她周一（8日）晚被發現陳屍在一個古老的納粹地下碉堡內，身上有刺傷、其中一隻耳朵被割下，相信是窒息致死。警方定性案件為謀殺案，已展開刑事調查。當地傳媒報指，該碉堡連接納粹用來存放軍火的地下隧道網絡，棄屍者應熟悉地形。



59歲的伊頓（Suzanne Eaton）是德國馬克斯普朗克協會的分子細胞生物學和基因研究領袖，與英籍科學家丈夫一同居於德國，並育有2名子女。她原定於上周二（2日）傍晚6時出席學術會議的其中一個活動，惟在下午外出跑步後不知所終。其親友曾在社交網懸賞5萬歐元尋人，亦曾猜測她或是進入地下碉堡避暑，並因熱衰竭而亡。



驗屍官最終因伊頓是被刻意捂住口鼻而窒息死亡，斷定她是被謀殺。伊頓的屍體在距離碉堡入口60米的地方被一對遊客發現，該處的入口被大木頭擋住，屍體也被粗麻布掩蓋；暫時未有人被捕。該個碉堡在1941年的克里特島戰役（Battle of Crete）後被納粹佔領，用來儲存彈藥。