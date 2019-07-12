五角大樓尋求籌組海上護航聯盟　保護海灣地區商船

伊朗三艘艦艇日前企圖阻截英國油輪「遺產號」，令波斯灣地區局勢再添變數。美國和各盟友更正在商討是否向海灣水域航行的油輪提供海軍護航。美國總統特朗普和以色列總理內塔尼亞胡則在周三（10日）通電話，兩人形容伊朗的行為「有惡意」並進行討論。



獲提名為下任美國參謀長聯席會議主席的陸軍參謀長米萊（Mark Milley）周四（11日）在參議院一個聽證會上表示，美國在維持海灣水域自由航行上擔當「關鍵角色」，美國也一直在嘗試拉攏盟友成立一個聯盟，「向商船提供軍事護航」。米萊證實了現任參謀長聯席會議主席鄧福德本周初較籠統的言論。鄧福德之前表示五角大樓正嘗試尋找夥伴國家，在阿拉伯半島兩邊的霍爾木茲海峽和曼德海峽進行護航任務。目前全球大部分運送原油的油輪都會經過這兩條海峽。



白宮周四則發表聲明，透露特朗普和內塔尼亞胡在周三的通話中討論了兩國在加強分享國家安全利益上的合作，包括在中東地區制止伊朗「惡意」行為的努力。內塔尼亞胡也在社交網站證實兩人曾討論「地區發展和安全議題」，他表示兩人主要討論伊朗問題，並感謝特朗普打算對伊朗加強制裁。



英國天空電視台就報道，英國運輸部門早在周二（9日）凌晨已將英國商船和其他船隻通過海灣地區的保安級別提升至第三級的「危重」，代表政府建議英國船隻避免進入伊朗水域，或在經過有關水域時將暴露行蹤的機會減至最低。英國商船也應該注意對它們「態度挑釁」的伊朗巡邏艦艇。

