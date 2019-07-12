鍾愛法國藝術　富豪遺孀捐106件藏品予巴黎美術館

美國德州一對鍾愛法國藝術的富豪夫婦，多年來共向巴黎的奧賽美術館捐贈187件藝術品，總值1.95億美元（約15.21億港元），成為第二次世界大戰後法國博物館獲得的最大宗捐贈。82歲的富豪遺孀馬琳（Marlene Hays）近日決定再向奧賽美術館捐贈106件藝術品，包括多名著名印象派大師的作品。



奧賽美術館獲贈的藝術品包括40幅油畫、47幅畫作和19件雕塑，出自皮埃爾‧博納德、阿梅代奧‧莫迪利亞尼、卡米耶‧克洛岱爾等印象派大師之手。本次捐贈令奧賽美術館的館藏藝術品數量增至近300件。法國文化部長克里斯特（Frank Riester）說：「這令法國的國有藝術收藏有了歷史性的增長。」他又指捐贈豐富了法國19世紀末至20世紀初的藝術館藏。



藝術品原本由馬琳與丈夫海斯（Spencer Hays）持有，他們於1971年到巴黎旅遊後，便對熱衷收集印象派畫作。在海斯於2017年離世前，兩夫婦每逢生日便會捐出收藏的法國藝術品，曾獲法國前總統奧朗德。海斯生前曾稱，希望在兩人死前全數捐出逾600件藝術品。