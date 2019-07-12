日韓就管制出口首次開會　部分航空包機停飛

日本與南韓因二戰勞工問題而關係緊張，兩國周五（12日）就日本限制半導體出口一事首次開會，但雙方未能達成共識。韓方重申一直嚴格履行聯合國安理會的制裁北韓決議，防止戰略物資流入第三國。日本共同社報道，受日韓關係惡化影響，往返日本出雲市至南韓金浦機場的航空包機暫時停飛。



日韓官員下午在東京的日本經濟產業省召開工作級別會議，日本內閣官房長官菅義偉表示，會議只是為了確認事實，並非帶有談判性質的磋商。南韓國會議長文喜相表示，待日本本月舉行參議院選舉後，再派團訪日磋商。日媒報道指，這次會議是日方應韓方的要求召開。



韓聯社報道，青瓦台總統府國家安保室第二次長金鉉宗訪美期間，與白宮代理幕僚長馬爾瓦尼及貿易代表萊蒂澤會面，他指美韓對美日韓高級別會議態度積極，但日本似乎消極對待。俄羅斯擬向南韓出口氟化氫，並保證產品質量不輸日本廠商，甚至更好。



南韓國家安全保障會議事務處長金有根指，韓方擬委託安理會專家小組或國際組織，調查日韓是否違反四大多邊出口管制機制。如有違反，韓方將立即道歉，否則日方需道歉及撤銷出口管制。