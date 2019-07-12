Google認外判商洩露逾千段錄音　含用戶私隱

美國互聯網巨企Google旗下的荷蘭外判商，日前向一間比利時電視台洩露逾千段錄音，是用戶與Google旗下的智能語音助理交談，超過15%錄音是在用戶不知情的情况下錄製，內容包括客戶地址、私人談話等敏感資訊。Google周四（10日）承認外洩事件，並已展開調查，以防止同類行為再次發生。



比利時電視台VRT日前從一間荷蘭外判商取得錄音，其後透過錄音內容辨別部分人的身份。該電視台亦查驗了，當用戶對手機或Google旗下家居產品說出「OK Google」時，該智能語音助理就會收集用戶對話。



Google的產品經理蒙西斯（David Monsees）周四表示，公司了解到其中一名語言審查人員洩露機密的荷蘭音頻數據，違反公司的數據安全政策。他提及：「我們的安全和隱私反應小組已就問題採取行動，現正展開調查。我們正全面檢討在這方面的保障措施，以防止類似的不當行為再次發生。」



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