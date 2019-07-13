日本客態度每況愈下　沖繩拉麵店拒招待

日語中有一句諺語︰「顧客就是神」。日本沖繩縣石垣市有拉麵店老闆，因受不了長期以來日本顧客這種態度，決定在今年暑假暫時拒絕招待日本客人，引發網民熱議。



涉事拉麵店「麵屋 八重山style」在門口告示及社交網專頁宣布，因為日本人遊客的禮貌每況愈下，由7月至到9月底拒絕日本客人進入，只接受海外觀光客或在海外居住的日本人。目前暫訂10月起恢復正常營業。」



該拉麵店已經營7年，一直相當受歡迎。惟店內空間有限，只有8個座位，所以店主要求客人每人必須點一碗麵，亦拒絕嬰幼兒入內。但過去發生日本人帶嬰幼兒入店消費，被告知上述兩項規則時更暴怒說︰「我從奈良來的，也付了旁邊停車場的費用了」、「你們是做什麼生意啊」。另外，亦曾有大學生帶來飲料在餐廳飲用，還強辯說︰「店內沒寫不行就是可以吧」。



42歲的店長有馬明男慨嘆日本人旅客的禮貌真是一年比一年差。他現在沒有請工讀生，就是一人顧店，而日本人旅客違反他訂的規則，已超過他的忍耐限度。他表示店內半數客人是外國遊客，他們的禮貌就好得多，他正考慮對未來日本客人採會員制方式消費。



在該商店街開店的一名女老闆，對拉麵店的做法感驚訝，她並不樂見這樣的做法，因為有可能造成遊客對商店街印象變差。

