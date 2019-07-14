英外相：已與伊朗外長通話　格雷斯一號或被釋放

波斯灣局勢因伊朗多艘艦艇日前企圖阻截英國油輪遺產號（British Heritage）而陷入緊張。英國外相侯俊偉上周六（13日）表示，他已與伊朗外長扎里夫進行「建設性的通話」，針對英方早前協助屬地直布羅陀，扣押伊朗運載原油的油輪格雷斯一號（Grace 1）一事，他對方保證只要石油不運往敍利亞，英方將為釋放該船提供便利。



侯俊偉透過社交網站透露，他向扎里夫保證英方所憂慮的是格雷斯一號上石油的目的地，而非來源地；又強調若英方得到石油不運往敍利亞的保證，英方將按照直布羅陀法庭的正當程序，為釋放格雷斯一號提供便利。侯俊偉進一步指出，扎里夫希望能夠解決問題，不尋求升級，又提到就英籍伊朗裔女子納扎尼（Nazanin Zaghari Ratcliffe）和其他雙重國籍人士遭伊朗監禁一事，扎里夫稱他將繼續尋求解決方法。



英國海軍陸戰隊本月4日早上，應美國要求出動扣查格雷斯一號，指它涉運載原油往敍利亞，違反歐盟制裁。及後直布羅陀政府聲明指，雖然外界質疑油稱格雷斯一號載有的不是原油，但經化驗後確定油輪上的都是原油，而且滿載。而遺產號上周三（10日）穿越霍爾木茲海峽期間，多艘伊朗革命衞隊武裝船隻企圖阻截及扣留，但遭護航的蒙特羅斯號以機炮對準，並發出口頭警告令對方知難而退。