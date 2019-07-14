3千年前木乃伊秀髮秘密　專家：全靠護髮香膏

科學家對古埃及文明一直都相當好奇，尤其在醫學及建築領域。俄羅斯科學團隊研究三具三千多年前的木乃伊後，發現身體不但保存完好，且保留了一把完美的鬈髮。團隊從它們的頭髮中，找出了良好髮質的秘密，原來塗了一種特殊的香膏。



英媒報道，科學家從兩女一男的貴族木乃伊身上取下頭髮，透過質譜法（Mass Spectrometry）發現當中含牛油、蓖麻油、蜂蠟以及幾種松樹樹脂，其中兩具木乃伊頭髮更含有帶芳香的開心果油。



團隊證實，木乃伊頭髮塗上了經加工處理的防腐劑，他們亦通過紅外光譜（Infrared Spectrum）分析，進一步找出樹脂中含有松香酸和脫氫松香酸。有關報告近日刊登在科學期刊《Journal of Analytical Chemistry》。



另外，製作木乃伊需先淨化屍體，挖去其內臟，浸過鹽水後，在腹腔填以乳香、桂皮等香料，縫合後把屍體浸入特製的防腐液中，經70天取出，再裹上麻布，填以香料，塗上樹脂造成木乃伊。事實上，在不同時期的製作方法和水準也有不同，但古埃及人在製作木乃伊掌握高超的醫學和解剖學技術，包括藥物合成和防腐技術，至今仍然是現代探究的秘密之一。