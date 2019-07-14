4600年歷史曲折金字塔　逾半世紀首次開放

埃及素以悠久歷史及壯觀金字塔等古蹟聞名，吸引全球各地遊客慕名而來。埃及古文物部上周六（13日）向遊客開放兩座具4600年歷史的金字塔，為54年來首次。其中一座是首都開羅以南、建於埃及第4王朝的曲折金字塔，其棱邊微曲的獨特外形，見證了古埃及金字塔的演化。



埃及古文物部長阿納尼（Khaled al-Anani）公布，將開放為法老王斯尼夫魯而建的曲折金字塔，是1965年修復工程以來的首次重開。另一座較小型的金字塔或屬於斯尼夫魯的妻子海特菲莉斯，它是在1956年發掘以來首次對外開放。曲折金字塔建造之時技術未臻成熟，故坡度隨高度遞降、塔棱呈彎曲狀，因而得名。



曲折金字塔的北方不遠處，則是埃及首座形態完整的紅金字塔，與其結實陡峭的外形造成對比。阿納尼指，曲折金字塔代表了金字塔建造工程的演化階段。遊客如今可以循塔身北面的入口，爬下79米長的狹窄隧道，深入這座古遺跡的兩個洞室。



除金字塔外，古文物部亦公開了去年於代赫舒爾皇家金字塔群出土的面具及石棺等，其中的木乃伊更保存良好。埃及近年一直致力推廣考古發現，期望振興旅遊業。