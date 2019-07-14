英媒：元首級淫媒案　安德魯王子行程與少女指控相符

美國女子羅伯茨於2015年爆料，指自己被有「元首級淫媒」之稱的富商愛潑斯坦當作性奴，更曾於未成年時，在對方安排下與英國安德魯王子性交。她早年入稟控告愛潑斯坦一名助手誹謗，法庭文件一直保密，上訴庭日前批准公開。英媒周日（14日）提早披露內容，指安德魯當年的行程，與羅伯茨提及的性交地點及時間相符。白金漢宮否認安德魯與羅伯茨有性關係。



羅伯茨當年指控愛潑斯坦強逼她與安德魯，於倫敦、紐約及美屬維爾京群島性交，白金漢宮當時否認。《星期日泰晤士報》引述法庭文件報道，愛潑斯坦私人飛機的公開紀錄及飛行日誌顯示，當年17歲的羅伯茨在2001年赴歐洲6日，3月9日抵達倫敦。她同月曾在愛潑斯坦助手、誹謗案中的被告吉絲納（Ghislaine Maxwell）家中，與安德魯合照，該照片早年已被公開。



同年4月9日，安德魯官式訪問美國，羅伯茨同日由佛州棕櫚灘飛往新澤西州。羅伯茨與愛潑斯坦再於兩日後，一同由紐約前往美屬維爾京群島，登上愛潑斯坦的私人島。認識安德魯及愛潑斯坦的財務顧問貝克（Gwendolyn Beck）聲稱安德魯亦有赴島，並逗留兩晚。白金漢宮在報道刊登前回覆查詢，否認安德魯與羅伯茨有性關係，並指有關說法不實。



愛潑斯坦與安德魯關係親密，愛潑斯坦曾於2000年獲邀出席英女王伊利沙伯二世的生日派對，更到訪桑德靈厄姆莊園、巴爾莫勒爾堡及溫莎堡。愛潑斯坦成為性罪犯後，曾於2010年為安德魯前妻莎拉還債。愛潑斯坦同年被拍得與安德魯在美國紐約中央公園散步。當年因二人關係被揭露，安德魯被撤銷英國貿易大使一職。



身為已故傳媒業鉅子馬克斯韋爾女兒的吉絲納，於2015年一個訪問中指羅伯茨是騙子，後者其後提告，以和解收場。吉絲納一方要求法庭文件保密，法官日前以公眾知情權為由，批准於本月公開該批約2000份的文件。