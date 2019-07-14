獨裁管治9年　孟加拉前總統逝世

孟加拉國民族黨主席、前總統艾爾沙德周日（14日）上午在達卡去世。艾爾沙德1982年率領軍方推翻民選政府，推行軍法管制，被批評為獨裁者，但亦因提升地方基建及改善外交關係而受到肯定。



孟加拉傳媒報道，89歲的艾爾沙德於周日（14日）在達卡的一家醫院去世。他長期受肺部感染、腎臟感染困擾，近幾個月多次入院，上月下旬進入深切治療部，由6月30日開始靠呼吸機維持生命。



艾爾沙德出生於當時的英屬印度，殖民時代終結後隨父母移居當時仍屬巴基斯坦的孟加拉地區，長大後加入巴基斯坦軍隊。孟加拉獨立後，艾爾沙德官至陸軍參謀長，於1982年3月以軍法管制領導人身份，推翻民選政府，翌年12月成為總統。他在1986年贏得大選，繼續擔任總統，惟選舉結果有爭議。艾爾沙德1990年被反對派勢力趕下台，孟加拉回復民主制。艾爾沙德近年多次以在野黨領袖身份當選國會議員。



艾爾沙德掌權期間暫緩憲法及國會權力，下台翌年被捕，被控20多項與政變等有關的罪行，但多數脫罪或至今未審結。批評者指他破壞國家原有制度，但亦有人肯定他削弱中央權力及提升地方基建的功勞。在他任內，孟加拉與美國及中東多國的關係改善。