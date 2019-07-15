示威者國慶日放火抗議　警施放催淚氣體驅散

周日（14日）是法國國慶巴士底日（Bastille Day），法國政府在巴黎香榭麗舍大道舉行一年一度的閱兵儀式。多名示威者其後在巴黎中部地區與警方僵持，警方施放催淚氣體驅散示威者。截至衝突發生之前，巴黎當局稱已拘留了152人。



示威者在巴黎呼喊反政府口號、推倒安全屏障，並焚燒垃圾桶抗議。反抗有「富人總統」之稱的法國總統馬克龍政府的黃背心運動自去年尾發起後，持續在每個周末撼動巴黎，惟有分析指運動聲勢已漸小。當地報道指，周日的暴力衝突是自本年3月以來最嚴重，但示威者並沒有穿上作記認的黃背心。警方早前禁止穿着黃背心的人士通過警方障礙物，部分人攜帶黃色汽球代替。



馬克龍邀請了荷蘭首相呂特和德國總理默克爾參與閱兵儀式，他與法國三軍參謀長勒庫安特站在開篷指揮車上時，遭到示威者嘲笑及吹哨子回應，閱兵儀式在當地中午時分順利完結。



另針對黃背心運動期間的多次衝突，專門協助因抗議活動而致殘的人士的組織「Desarmons-Les」表示，至少有24名示威者在衝突中失去眼睛，當中有示威者被催淚彈碎片擊中致右眼失明，也有示威者橡膠子彈擊中而失去左眼。根據法國內政部今年3月公布，整場黃背心運動中有逾2200名示威者、1500名警察受傷。