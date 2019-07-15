全球首創技術　不可回收塑膠垃圾蒸發成電力

塑膠污染日益嚴重，其中不少垃圾更是無法回收，造成的惡果恐難以逆轉。不過，英國切斯特大學近日與再生能源企業合作獲得突破性成果，研發出將不可回收塑膠轉化成電力和氫燃料的技術，為全球首例。團隊形容，技術不僅能廢物利用、為全球供電，更可推動清除海洋中的塑膠污染，可謂一舉兩得。



切斯特大學在兩年試驗後，開發出可將食物包裝、沙灘垃圾等，受污染及無法分類的不可回收塑膠，熔化蒸發成能源。團隊將塑膠垃圾切碎後放到特別熔爐中加溫至攝氏1000度，蒸發出氫氣，再轉化成電力。團隊的高溫轉化儀器僅會產生小量固體及液體殘餘物，並不會排放廢氣，故造成的污染遠化普通垃圾焚化為少。



與切斯特大學合作的企業「PowerHouse Energy」已開始在柴郡建設大型的高溫轉化儀器。團隊期望，技術很為將可以每日為當地7000戶家庭提供電力，亦可以每周為7000輛車提供燃料。團隊亦計劃將儀器推廣至塑膠污染氾濫的亞洲國家，如中國、印度等，另外日本亦已表示對技術有興趣。



切斯特大學的霍韋（Joe Howe）教授稱︰「世界必須認識這項科技。它讓塑膠垃圾可以點亮世上的城市，獲重新賦予價值；更重要的是，它有助我們清理海洋垃圾。」