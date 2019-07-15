新宿百具人骨沉冤未雪　疑為731部隊受害者

日本侵華戰爭落幕大半個世紀，731部隊的細菌戰劣行至今仍令人不寒而慄。日本東京都新宿區早在三十年前，曾在與該部隊淵源極深的防疫研究室舊址，發現逾百具人骨，迄今仍無法證實為實驗受害者。近日再有當地團體要求為白骨翻案，將於本月下旬舉辦展示會，並作實地考察。



據《朝日新聞》報道，1989年7月22日，日本厚生勞動省位於新宿區的戶山研究大樓地盤，意外發現大量人體遺骸。根據當時政府委託的專家鑒定，這批人骨均屬亞洲人士，多為成年男性，生前曾遭刺傷、砍傷或槍傷，已被埋藏地下數十至100年。



遺骨來歷成謎，但其發現地點為二戰時的陸軍軍醫學校舊址。不過，原軍醫學校人員對此表示不知情。時任區議員川村一之認為，遺骸可能包括被731部隊作為「實驗材料」的人體遺骸，遂要求當局妥善保存作詳細調查。遺骨最後全數安置於發現地點附近。



由川村一之領導的團體，將於周五（19日）至下周日（21日）舉行「人骨傾訴」活動，出示逾50張解說展板及相關資料，冀有助查明白骨真相。川村將發表演講，介紹這30年間的人骨調查進展，希望盡快查明真相。中國媒體就事件指出，731部隊侵華期間一直以中國人等作活體實驗，以研製生化武器，估計逾萬人送命。

