捷克拒絕引渡8名台籍電騙犯到大陸受審

8名遭大陸通緝的台籍電訊詐騙疑犯，去年在捷克首都布拉格被捕。捷克政府於當地時間周一（15日）宣布，將給予涉事台籍疑犯「輔助性保護」（Subsidiary Protection），拒絕了大陸早前提出引渡這批疑犯的要求。



捷克高等法院日前裁定，將涉事的台籍疑犯全部遣送到大陸，台灣駐捷克代表處就此表示抗議。至周一，捷克內政部長哈瑪切克（Jan Hamacek）在Twitter發文表示，會駁回法院先前的裁決，給予疑犯「輔助性保護」，但未有交代詳情。



捷克媒體就引述疑犯的辯護律師指出，當局認為他們被遣送回陸後，會受到非人道對待或判死刑的風險，因此才給予庇護。



大陸去年1月透過國際刑警組織發出「紅色通緝令」，指控該8名台籍男子假扮大陸公安和檢察官，通過電話對居於澳洲的大陸婦人進行詐騙。他們在捷克被捕後，布拉格地方法院去年同意引渡他們到大陸，經上訴後，布拉格高等法院上月作出最後裁決，維持原判。



據了解，歐盟國家會向申請庇護的人給予暫免被遣返的「輔助性保護」，而且可延長期限，以免申請者遭受逼害。