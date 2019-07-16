警破首都領地最大毒案　南非進口挖泥機檢384公斤可卡因

澳洲邊防局及警方於周日（14日）在首都坎培拉附近，搗破首都領地歷來最大宗的毒品案。執法人員在一個由南非運往澳洲的貨櫃，發現一架藏有384公斤可卡因的二手挖泥機，市值約1.44億澳元（約7.9億港元），懷疑與當地犯罪組織有關。警方拘捕2名涉案的當地男子，起訴他們進口商業規模的受管制藥物。當局相信毒販原定趁滑雪旺季在多地散貨。



據報，涉事貨櫃從南非運抵悉尼港口Port Botany後，邊防局官員懷疑挖泥機的來源地，於是以X光機掃描，結果發現異常。貨櫃其後在警方的監視下，被運到距離坎培拉約40公里的邦詹多爾一間園林用品公司。邊防局聯同首都領地、新南威爾士警方及聯邦警察，於周日採取行動，手持半自動步槍的警員進入上述公司，起獲該部有問題的挖泥機。



在警方協助下，邊防局拆開挖泥機並發現機臂位置藏有384包各重約1公斤的可卡因，相信目標散貨地是坎培拉、南岸及大雪山地區。邊防局形容毒品藏於挖泥機的手法非常專業，挖泥機從外觀來看十分正常，認為毒販想借此避過警方視線。



此前，首都領地警方曾秘密監視當地一個犯罪組織數月，他們搗破毒案後於邦詹多爾及昆比恩搜捕，拘捕34歲的恩斯特龍（Timothy Engstorm）及35歲的亨特（Adam Hunter），懷疑他們販毒，最高可面臨終身監禁。二人周一（15日）在當地法院過堂，他們沒有抗辯及申請保釋，將於今年9月9日再出庭應訊。



警方目前仍在調查事件，邊防局形容此案無論在地方及國家層面，都是嚴重案件，相信對涉事組織造成顯著打擊。