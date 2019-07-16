美媒：阿桑奇在厄瓜多爾大使館指揮　干預美國大選

爆料網站「維基解密」始創人阿桑奇自2012年進入厄瓜多爾駐倫敦大使館，至今年4月失去政治庇護。有美媒獲得新文件，披露阿桑奇在厄瓜多爾大使館期間曾舉行一連串可疑的會議，並接收親身送遞的郵件，當中很可能包括有關2016年美國大選、黑客入侵得來的資料。



有線電視新聞網絡（CNN）指該批新文件的內容，來自由西班牙保安公司UC Global為厄瓜多爾政府撰寫的監察報告，紀錄阿桑奇在大使館的行動；亦為前特別檢察官米勒的通俄調查報告提供新方向，顯示維基解密如何協助俄羅斯影響美國大選。米勒的通俄報告曾提到，可能有速遞員帶着黑客入侵得來的資料，送往大使館交予阿桑奇。



文件指，阿桑奇把大使館當作指揮中心，精心策劃披露2016年美國大選破壞性的材料。他雖然被限制在大使館內活動，但他仍與俄羅斯人及世界級的黑客在重要時刻會面，每次長達數小時。在維基解密收到來自俄羅斯人員的情報前，他獲得強大的新電腦和網絡硬件處理數據轉移。



文件亦顯示，阿桑奇曾發出一張特別名單，列明甚麼人可以不出示身份證明或不經安檢便進入大使館，甚至有權刪除訪客紀錄。為了避過監視鏡頭，他們更會在女廁開會，故可能有更多敏感的會面仍未為人所知。有厄瓜多爾情報人員向CNN表示，有關報告是真的。UC Global及維基解密暫未回應事件。



阿桑奇今年4月失去厄瓜多爾的外交庇護，在該國駐倫敦大使館遭英國警方拘捕，法院裁定他違反保釋條件，判囚50周。英國內政大臣賈偉德上月已簽署將阿桑奇引渡回美國的文件。