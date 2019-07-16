研究：珊瑚礁島改變自身形狀　以適應氣候暖化

極端氣候日益嚴重，專家經常指出暴雨和冰川融化會淹沒沿海的低窪地區。然而，有新研究近日指出，處於太平洋低窪地區的珊瑚礁島面對氣候變化時，會改變自身的形狀，不會因海平面上升而沉沒和不適合居住。



位於大洋州的環狀珊瑚島國家，包括圖瓦盧、托克勞群島、基里巴斯只比海平面高出數米，被視為其中最直接受到極端氣候威脅的國家。來自新西蘭、英國和加拿大的研究團隊在20米長的容器中，建造了1比50的一個圖瓦盧群島模型，以測試海平線上升和暴雨來臨時的影響。



團隊發現當島嶼面對環境變化時，其山頂會變高以及整塊陸地都會轉移。另外，團隊去年亦發現，圖瓦盧的9個環狀珊瑚島及101個珊瑚礁島的面積，在1971年至2014年期間增加了2.9%。



團隊提到，這些島國以地形動力學（Morphodynamics）的形式適應氣候變化，因為它們由擁有珊瑚礁微生物的殘骸組成，而不是普通岩石。來自奧克蘭大學的研究員福特（Murray Ford）表示，低窪地區的珊瑚礁島看似比以往研究更具彈性，「不同群島有不同效果，有些依舊無法居住，有些則能跟海平線一樣保持上升。」研究本周刊登於《美國地質學會》期刊。