警方破特大走私販毒集團　繳毒品槍械拘223人

各地政府聯手打擊本港黑幫和勝和前坐館泰國大毒梟「上海仔」郭永鴻的販毒集團，湖南省公安廳周二（16日）公布破獲該省歷年最大宗販毒案，合共繳獲海洛英、冰毒、麻果等毒品約705公斤，市值約13.8億港元；同時繳獲一批槍枝、子彈及刀具等武器，拘捕223名涉毒人員，成功斬斷一條由境外走私毒品、經雲南販運至湖南、湖北、內蒙古、浙江等地的販毒通道。



當局稱，警方去年10月由一宗販毒案入手調查，發現一個涉及雲南、湖北、湖南等地的特大販毒網絡，涉案人員眾多、毒品交易量大、犯案手法隱蔽，部分涉毒人員為重症殘疾病人。公安部遂列作毒品案督辦。



今年3月，當局召集岳陽、衡陽、長沙3市的禁毒部門召開專案部署會，對販毒網絡展開深入調查。調查人員其後成功掌握6個涉毒犯罪集團，以及其組織網絡體系、毒品渠道及交易活動規律，派員前赴雲南西雙版納及湖南省內布控。及至5月及6月，警方分別在上述3地展開收網行動，合共繳獲市值約11.8億港元的毒品海洛英、約值1.78億港元的冰毒，以及價值約1960萬港元的麻果。



行動中，警方同時繳獲7把槍枝，逾2600發子彈和鋼珠彈，以及大批管制刀具，扣押30多輛車，繳獲逾1500萬元人民幣（逾1700萬港元）的毒資和凍結大量不動產。被捕疑犯中，有88人已被刑事拘留。



今次是過去253日內第65宗涉及中國大陸、台灣、泰國、緬甸、澳洲、日本、菲律賓、越南及馬來西亞的毒品案，全部均涉及上海仔販毒集團。由於警方禁毒力度不斷加強，導致一條龍由設廠生產到販賣毒品的上海仔販毒集團急於尋找出貨渠道，將在金三角生產的毒品運往海外。但近期接連破獲多宗特大毒品案，令上海仔已被國際禁毒組織盯上，其軍方及警察保護傘已失效。



雖然上海仔因獲警方及律政司兩把保護傘包庇，每次在香港警方執法前均可聞風先遁；但據知大陸早已部署針對跨境犯罪的大規模掃黑行動。分析指，大陸政法高層高調督導打黑，湖南、廣東等地執法機構也不敢怠慢，不斷加強打擊犯罪分子的保護傘，令上海仔四面楚歌。



上海仔自從在本港棄保潛逃後，流竄至泰國、柬埔寨、越南及瑞士，上述國家因與香港仍無引渡協定，故他刻意逃往以迴避追緝。



上海仔借病潛逃﹕http://hk.on.cc/fea/shanghai/