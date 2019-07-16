北韓警告美韓聯演影響核談判　或考慮重啟核試

美國總統特朗普和北韓領袖金正恩上月底在板門店舉行第三次特金會，同意重啟建設性對話，令半島局勢緩和。惟北韓外交部周二（16日）發聲明施壓，警告美韓聯合軍演會影響無核化談判，稱正重新考慮是否遵守暫停核試和試射導彈的承諾。



今次是第三次特金會後朝方首個官方聲明。聲明表示，美朝正安排舉行工作級別的會議，但美國正計劃與南韓參加「19-2同盟」聯演。朝方視美韓即將舉行的常規聯合軍演為入侵北韓的排練，迫使其重新考慮是否遵守暫停核試和試射導彈的承諾。聲明指出，特朗普曾在第一及三次的特金會上，承諾暫停美韓軍演，又稱朝方對美的承諾不受任何法律文件約束。



另外，南韓國家情報院周二在國會召開的情報委員會全體會議上報告，多艘涉嫌裝運朝煤、被南韓政府明文禁止入港的走私貨船近日仍在進出日本港口，包括「Shinning Rich號」和「Jin Long號」等。當局指，韓方已轉告有關船隻違反聯合國安理會的對朝制裁決議，批評日方漠視並消極應對。



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