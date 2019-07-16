新聞背後：郵包喇叭花瓶　運毒手法層出不窮

販毒集團向澳洲大量傾銷毒品的手法層出不窮，除了今次的挖泥機走私毒品，當地警方曾搗破郵包、音響喇叭及花瓶藏毒案，成功阻止海外毒品流入境內。



今年6月，澳洲邊防局與新南威爾士省警察在悉尼港口截獲報稱裝有衣物的貨櫃，結果搜出藏在卡板下500公斤、市值近4億澳元（約22億港元）的冰毒。同月，澳洲破獲該國史上最大宗走私冰毒案，在一個運抵墨爾本的貨櫃內搜出1.6噸冰毒，市值12億澳元（約65.6億港元）。這批毒品以茶葉袋包裝，並收藏在音響喇叭內。



2012年7月，澳洲聯邦警察在悉尼一艘可疑船隻，發現3200個赤陶花瓶，其中100個藏有以錫紙包裹好的毒品，包括306公斤冰毒及252公斤海洛英，市值約5億澳元（約27億港元）。當局指毒品來自亞洲，並搗破一個跨國販毒集團。



除了以貨櫃把毒品大批量運入澳洲，毒犯亦會用空運郵包販毒。香港海關上月初與澳洲邊防局，聯手破獲多宗空運郵件運毒案，合共檢獲約6.4公斤懷疑γ-丁內酯、約1.8公斤懷疑毒品及約7.5公斤懷疑第一部毒藥，涉款約70萬港元。