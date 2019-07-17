哈梅內伊：將違反更多限制　特朗普：很快會增加制裁

波斯灣局勢持續緊張，伊朗最高精神領袖哈梅內伊周二（16日）警告將繼續違反更多核協議的限制項目，批評英國拘留運載伊朗原油的油輪是海盜行為，伊朗勢必作出回應。美國總統特朗普周三稱，美國對伊朗的制裁將很快會大幅提升。



哈梅內伊批評簽署伊朗核協議的歐洲國家，未有履行訂下的全部11項承諾，批評歐洲同時反對伊朗減少承諾的做法是傲慢無禮。哈梅內伊形容英國「偷走」伊朗的油輪，試圖美化成合法行為，揚言伊朗不會無動於衷，將在合適時間和地點反撃，要求英方立即釋放涉事油輪。



特朗普周二在內閣會議上強調，並不尋求伊朗更替政權，但伊朗不能擁有核武。他又指在伊朗問題上已取得很多進展，但未有交代詳情。國務卿蓬佩奧則指，伊朗已表達準備就計劃進行談判。歐盟外長周一舉行會議，認為伊朗未有「顯著」地違反協議，將繼續推動談判及避免美伊軍事衝突，但未有採取行動助伊朗規避美國制裁。



美國國防部官員周二（16日）透露，當局正懷疑伊朗在霍爾木茲海峽扣押了一艘阿聯酋運油輪，船上的追蹤器被關閉。該艘運油輪當時駛經伊朗格什姆島，島上設有伊朗革命衞隊基地。