史上最年輕職業圍棋士　10歲女挑戰中國高手落敗

對陣千變萬化的圍棋起源於中國，盛行於日本，一直大受歡迎。而圍棋史上最年輕的職業棋士、10歲日本女童仲邑堇初段，日前於國內官方棋賽中初嘗勝績，成為最年輕取勝的職業棋士。至上周六（13日），仲邑堇與世界代表、中國九段女棋士芮廼偉切磋棋藝，雖然落敗收場，但未有氣餒，露出笑容稱：「（跟對方）下棋很開心。」



年紀輕輕的小仲邑上周一於大阪的日本棋院關西總本部，參加第23期DOCOMO盃女流棋聖戰，在預賽越級挑戰67歲的四段棋士田中智惠子，取得人生首場勝利。她亦因而刷新9年前，由冠軍棋士、現年20歲的藤澤里菜，在11歲8個月時所創下的最年輕獲勝紀錄。



至上周六，仲邑石川縣金澤市的酒店出席國際活動「第4屆JAPAN GO CONGRESS」，在表演賽挑戰55歲中國棋士芮廼偉。仲邑事前坦言有點緊張，但在對局中一直緊咬不放至終盤，惜於第172步認輸。仲邑表示「（芮廼偉）相當厲害」，但仍流露笑容。芮廼偉則嘉許稱：「雖然要成為一流選手仍需時，不過我認為她（仲邑）以職業棋士來說具有相當足夠的實力。」