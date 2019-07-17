外長無視歐盟制裁　稱將再派船赴東地中海鑽探能源

歐洲理事會周一（15日）宣布，因應土耳其在東地中海進行非法能源鑽探活動，歐盟將暫停與該國進行全面航空運輸協定的談判，亦暫不會召開雙方其他高層對話。土耳其外交部翌日回應指，歐盟此舉不會影響該國繼續油氣探勘活動的決心，並稱很快會再派船隻前往相關海域。



土耳其外長恰武什奧盧（Mevlut Cavusoglu）表示，不必認真看待歐盟的決定，原因是「他們知道不可能執行」，又認為歐盟此舉是為了滿足希臘裔塞浦路斯人，但卻未能確保當地土耳其裔人士的權利。他又稱，當局很快會派遣第4艘船前往東地中海，在當地的活動只會有增無減。



1974年希臘裔塞浦路斯人試圖發動政變與希臘合併，土耳其以保護土裔居民為由，出兵佔領該國北部三分一的土地，並於1983年扶植土裔控制的北塞浦路斯土耳其共和國，惟國際普遍只承認南部由希臘裔控制的塞浦路斯共和國政權。早前地中海東部發現蘊藏豐富天然氣，引發塞浦路斯與土耳其之間不和。土耳其先後派遣2艘鑽井船及地質考察船赴相關海域作業，藉此主張該國和北塞浦路斯對該區所屬資源的權利。