2000年前古羅馬銀幣出土　或與不列顛女王起義有關

遠在公元之初，布狄卡女王領導不列顛諸部落，起義反抗羅馬帝國，至今已成為英國重要的文化標誌。英媒周一（15日）報道，薩福克郡一處田野出土了一批共60枚古羅馬銀幣（denarii），歷史最早可追溯至2172年前。考古學家分析，銀幣時期正值布狄卡起義年間，或反映了當時人民在戰亂間埋起財富的現象。



一名金屬探測人員在薩福克郡的田野中，尋獲58枚純銀幣及2枚鍍銀幣，最古老一枚可追溯至公元前153年，最近代的一枚則為公元61年。而布狄卡女王領導的起義，則正正是發生於公元61年。檢驗銀幣的布思博士（Anna Booth）指，一批被藏起的錢幣中，最新那枚很可能正反映了它們被埋的年份，形容「銀幣與布狄卡起義或有關係」。



布思推測，在古羅馬帝國入侵年間，民眾埋藏錢幣的情況有上升迹象。布狄卡起義的戰亂期間造成數以千計人民死亡，科爾切斯特、倫敦、聖奧爾本斯等地均告淪陷。今次的銀幣出土後，地方政府將其列為「財寶」，意味着尋獲銀幣者必須按規定價格，將文物售予大英博物館的估值委員會。