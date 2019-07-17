保守黨黨魁辯論　約翰遜侯俊偉不諱言硬脫歐

英國執政保守黨黨魁選舉結果將於下周二（23日）公布，大熱門候選人、前外相約翰遜，以及現任外相侯俊偉周一（15日）出席辯論時表示，無論誰人出任新首相，均取消看守首相文翠珊與歐盟達成的北愛爾蘭邊界後備方案，即使這將意味英國會在沒有協議的情況下脫歐。



約翰遜與侯俊偉出席由英國太陽報和當地電台合辦的辯論時，被問及有關北愛爾蘭邊界的議題時，皆表示他們若與歐盟從新談判，協議將不會包含邊界後備方案，明言「方案已死」。約翰遜稱：「這方案令我們困在單一巿場和關稅同盟中，我們必須要走出來。」侯俊偉亦表示，單單為邊界方案設立時間限制將無助解決問題，強調要透過新方法解決。



歐盟早已表示不會與英國重新談判脫歐協議，約翰遜認為在10月31日限期前重新談判及達成協議並不現實。侯俊偉則指假如有望重新達成協議，將延遲脫歐，但如果明顯無法成事，將在沒有協議下脫歐。



對於若英國議會決定以行動阻止「硬脫歐」，會採時甚麼對策。約翰遜與侯俊偉同時拒絕回應，而英國財政大臣夏文達就他們的言論發出警告，說：「若任何人想把英國推到一個名為硬脫歐的懸崖上，我會竭盡所能地阻止。」