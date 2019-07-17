澳洲節目批新疆建再教育營　華使館斥令人作嘔

澳洲廣播公司（ABC）日前播出關於新疆再教育營的節目，指是中國政府於當地建立的「世界最大監獄」，又批評中方大量監禁當地少數民族，並侵犯人權。中國駐澳洲使館隨即作出回應，反駁節目充滿謊言、扭曲和偏見。



華使館在官網發文，指摘該節目選擇性地拼湊一些毫無根據的資訊，以荒謬的邏輯和結論誤導觀眾，充分暴露出節目製作方對中國極為無知，對法治極為漠視，對新疆各族人民的幸福安康極為冷血，狠批節目專業和道德水準極低，令人作嘔。



文中強調，新疆自治區政府依法設立職業技能教育培訓中心，作為一系列反恐和去極端化措施之一，是受到全中國人民支持和擁護，也令新疆近3年來未再發生一宗暴恐事件，並引述各國使節、國際組織官員及媒體，對新疆的發展和人權保護表示肯定。



ABC另一節目日前報道，至少有10名澳洲人在新疆被拘押，包括一名年僅2歲的澳洲籍兒童及其新疆母親。周三（17日）澳洲外長佩恩表示，澳洲駐北京使館已正式向中國方面提出，要求中方讓該對母子回到澳洲。



另第七次全國對口支援新疆工作會議周日（14日）至周二（16日）在新疆和田召開，全國政協主席汪洋以中央新疆工作協調小組組長的身份，出席會議並發表講話。他指出，中國特色社會主義進入新時代，新疆工作也面臨新形勢新任務。對口援疆是國家戰略，是實現新疆社會穩定與長治久安總目標的重要舉措。



據了解，汪洋在今年3月曾在新疆調研，而該小組自2000年成立起，一直由政治局常委兼任組長，上一任組長為時任全國政協主席俞正聲。