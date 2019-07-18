83個貨櫃裝滿塑膠垃圾　將送回美加

柬埔寨政府周三（17日）表示，將會把主要港口內的83個貨櫃發現的高達1600噸塑膠垃圾，送回美國和加拿大。



當局周二（16日）在主要港口西哈努克城，發現有83個裝滿塑膠垃圾的貨櫃，重量達1600噸，其中70個貨櫃來自美國、13個來自加拿大。環境部發言人皮克特拉（Neth Pheaktra）表示會將這些貨櫃「歸還」美加，他說：「柬埔寨不是外國放置過時電子垃圾的垃圾桶，政府也反對任何地區將塑膠垃圾和（廢棄）潤滑劑運到柬埔寨循環再造。」



他表示政府會成立調查委員會，調查這些貨櫃為何會被運往柬埔寨，並會對任何被裁定有參與將這些垃圾運入柬埔寨的企業作出起訴和罰款。



以往外國多數把大量的塑膠垃圾運往中國進行循環再造，但自從去年初中國宣布不再接收幾乎全部外地的塑膠垃圾後，這些垃圾便開始被運往東南亞國家，令這些國家也開始拒絕接收這些垃圾。柬埔寨總理洪森上周曾在內閣會議上發表聲明，強調柬埔寨不是任何類型垃圾的「堆填區」，也不會允許任何類型的塑膠廢物或其他可循環再造垃圾進口。

