安倍街頭演說遇抗議　警強行將民眾扯離捱批

日本首相安倍晉三周一（15日）在札幌市發表街頭演說時，有不滿其施政的示威者高叫口號抗議和高舉標語，最後都被警員強行帶走。北海道警方認為警員的應對恰當，強調只是作出預防糾紛和犯罪的措施。不過有律師批評警員反應過敏，甚至可能有違政治中立。



安倍當日下午4時許在JR札幌站前登上參議院選舉自民黨候選人的選舉車，發表助選演說。據指，一名男子在安倍開始演說不久，在對面馬路相距約20米處多次大叫「安倍快辭職、滾回去」等，當時有5、6名便衣警員圍住他並作出警告，捉住他的身體和衣服，將他帶到後方數十米位置。



之後當安倍提及年金時，現場有一名女子大叫「反對加稅」口號。同樣有5至6名警員上前包圍及警告她，並抓住其手臂帶至後方。而另一名試圖舉牌反對年金制度的婦人，亦遭警員包圍帶至後方。



有警員表示：「當時示威者處於興奮狀態，因此將他們移至人較少的地方。」又指他們所站的位置有車輛駛過，並有可能走上電單車路引致危險。安倍的演說未有因為這些示威行為而中斷。



有網民對警方的做法感到不滿，稱「這是民主主義的危機」，不過也有支持警察的意見稱示威者「妨礙到了前來聽演說的人」。札幌市的律師豬野亨則說：「作為預防糾紛來說做過頭了。如果因為是首相的演說而這樣做，則違背了政治中立性。」

