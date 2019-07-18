美增派500士兵往沙特　國會阻81億美元軍售案

波斯灣局勢緊張，美媒周四（18日）報道，五角大樓將增派約500名美軍到涉特阿拉伯的蘇爾坦親王空軍基地，少量士兵已抵達當地維修基地及準備部署愛國者導彈。美國眾議院周三（17日）則通過決議，阻止華府對沙特出售81億美元（約633億港元）的軍備，預料總統特朗普會運用否決權推翻。



美媒引述2名軍方消息人士指，華府早前宣布增兵1000人到中東應對伊朗威脅，今次調派到沙特的美軍是其中一部分。美國智庫專家分析拍攝的衞星圖片相信，部分美軍於上月中開始部署當地，並於上月底至本月初開始做美軍進駐的準備工作，基地的東面跑道發現營地，相信是空軍工程中隊。



知情人士透露，美方希望基地可部署隱形戰機、F-22戰鬥機等。國防部目前只非正式知會國會派兵往沙特的安排，預料下周會有相關公布。美國早前因《華盛頓郵報》的沙特記者卡舒吉被殺而關係緊張，惟特朗普政府仍決定繞過國會向沙特售武。眾議院周三通過3項決議，阻止華府的計劃。參議院早前已通過相關決議，白宮日前警告會行使否決權。

